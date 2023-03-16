مؤتمر فيريرا: لن نرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.. وبإمكاننا تكرار نفس السيناريو

كشف جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه لن يرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "تطلعاتنا إيجابية وهدفنا الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأنها مباراة تنافسية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة".

وشدد "أعلم جيدا أن الفريق الجزائري منافس قوي، وهدفنا واضح وهو الفوز فقط، ولن نرضى بأي نتيجة أخرى".

وأوضح المدرب البرتغالي "شباب بلوزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة الأولى أمام الزمالك، وكنا الأفضل خلال المباراة ولكننا خسرنا بركلة جزاء، وأثق في لاعبي فريقي جيدا، وأعلم أهمية المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز".

أما عن قائمة الفريق فأجاب فيريرا "غيابات الفريق مثل شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الشافي، والقائمة الخاصة بالمباراة لا تستوعب كل لاعبي الفريق".

وتابع "اخترت المجموعة الأمثل للمشاركة في لقاء شباب بلوزداد، وهي نفس المجموعة التي شاركت أمام الترجي التونسي في الجولة السابقة وحققت الفوز، ومن الطبيعي أن يكون هناك إصابات طوال الموسم في كرة القدم".

وكشف المدرب البرتغالي "الزمالك لديه خطة لعب والفريق يعلم أهدافه جيدا، ونواجه منافسا قويا ولكنه سبق وخسر على ملعبه من قبل وبإمكان فريقي تكرار السيناريو والفوز على شباب بلوزداد في ملعبه".

واختتم فيريرا تصريحاته "سنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن تكون نتيجة المباراة لصالحنا في النهاية".

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.