قائمة تونس - حضور معلول والجزيري.. وغياب بن يوسف والمثلوثي وكريستو

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة بلاده لمواجهة ليبيا مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتواجد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

فيما غاب محمد الضاوي "كريستو" جناح الأهلي، وحمزة المثلوثي ظهير الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

بالإضافة إلى عدم ضم فراس شواط مهاجم الإسماعيلي، وأيمن الصفاقسي جناح فيوتشر، وإلياس الجيلاسي صانع ألعاب المصري، وسيفا تقا ومروان صحراوي ثنائي سيراميكا كليوباترا، وفراس عيفية مهاجم البنك الأهلي، وحمدي النقاز ظهير الإسماعيلي، وعزمي غومة لاعب وسط بيراميدز، ورفيق كابو جناح إنبي.

وحضر عمر العيوني مهاجم ويسترن سيدني الأسترالي الذي سبق له اللعب في بيراميدز.

كما عاد المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي الذي استُبعِد من قائمة كأس العالم.

ويغيب طه ياسين الخنيسي مهاجم الكويت، وعصام الجبالي مهاجم أو بي الدنماركي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل.

ويعود للظهور الشاب شيم الجبالي لاعب رديف ليون الذي ظهر دوليا بقميص تونس في سبتمبر الماضي.

وتستقبل تونس جارتها ليبيا يوم 24 مارس في الجولة الثالثة للتصفيات، ثم ترتحل لمواجهتها في بنغازي يوم 28 مارس.

قائمة تونس:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - المعز بن شريفية (الترجي)

الدفاع: ديلان برون (ساليرنيتانا الإيطالي) - منتصر طالبي (لوريان الفرنسي) - نادر الغندري (الإفريقي) - ياسين مرياح (الترجي) - يان فاليري (آنجيه الفرنسي) - علي معلول (الأهلي المصري) - علي العبدي (كان الفرنسي) - محمد دراجر (لوزيرن السويسري) - وجدي كشريدة (أتروميتوس اليوناني)

الوسط: عيسى العيدوني (يونيون برلين الألماني) - أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي) - شيم الجبالي (أوليمبيك ليون الفرنسي) - إلياس السخيري (كولن الألماني) - غيلان الشعلالي (الترجي) - حنبعل المجبري (بيرمنجهام سيتي الإنجليزي) - محمد علي بن رمضان (الترجي)

الهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري) - سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) - فراس بن عربي (عجمان الإماراتي) - هيثم الجويني (الملعب التونسي) - عمر العيوني (ويسترن سيدني الأسترالي)