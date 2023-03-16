قائمة تونس - حضور معلول والجزيري.. وغياب بن يوسف والمثلوثي وكريستو

الخميس، 16 مارس 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرنسا

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة بلاده لمواجهة ليبيا مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتواجد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

فيما غاب محمد الضاوي "كريستو" جناح الأهلي، وحمزة المثلوثي ظهير الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

بالإضافة إلى عدم ضم فراس شواط مهاجم الإسماعيلي، وأيمن الصفاقسي جناح فيوتشر، وإلياس الجيلاسي صانع ألعاب المصري، وسيفا تقا ومروان صحراوي ثنائي سيراميكا كليوباترا، وفراس عيفية مهاجم البنك الأهلي، وحمدي النقاز ظهير الإسماعيلي، وعزمي غومة لاعب وسط بيراميدز، ورفيق كابو جناح إنبي.

وحضر عمر العيوني مهاجم ويسترن سيدني الأسترالي الذي سبق له اللعب في بيراميدز.

كما عاد المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي الذي استُبعِد من قائمة كأس العالم.

ويغيب طه ياسين الخنيسي مهاجم الكويت، وعصام الجبالي مهاجم أو بي الدنماركي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل.

ويعود للظهور الشاب شيم الجبالي لاعب رديف ليون الذي ظهر دوليا بقميص تونس في سبتمبر الماضي.

وتستقبل تونس جارتها ليبيا يوم 24 مارس في الجولة الثالثة للتصفيات، ثم ترتحل لمواجهتها في بنغازي يوم 28 مارس.

قائمة تونس:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - المعز بن شريفية (الترجي)

الدفاع: ديلان برون (ساليرنيتانا الإيطالي) - منتصر طالبي (لوريان الفرنسي) - نادر الغندري (الإفريقي) - ياسين مرياح (الترجي) - يان فاليري (آنجيه الفرنسي) - علي معلول (الأهلي المصري) - علي العبدي (كان الفرنسي) - محمد دراجر (لوزيرن السويسري) - وجدي كشريدة (أتروميتوس اليوناني)

الوسط: عيسى العيدوني (يونيون برلين الألماني) - أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي) - شيم الجبالي (أوليمبيك ليون الفرنسي) - إلياس السخيري (كولن الألماني) - غيلان الشعلالي (الترجي) - حنبعل المجبري (بيرمنجهام سيتي الإنجليزي) - محمد علي بن رمضان (الترجي)

الهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري) - سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) - فراس بن عربي (عجمان الإماراتي) - هيثم الجويني (الملعب التونسي) - عمر العيوني (ويسترن سيدني الأسترالي)

علي معلول سيف الدين الجزيري تونس
نرشح لكم
مؤتمر الونش: أغلقنا صفحة الدوري.. وصلنا الجزائر وهدفنا بطاقة التأهل مؤتمر فيريرا: لن نرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.. وبإمكاننا تكرار نفس السيناريو مؤتمر ربيعة: لاعبو الأهلي معتادون على مواجهة الصعاب.. كلنا على قلب رجل واحد مؤتمر كولر: لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية للفوز على القطن في الجول يكشف سبب عدم تدريب الزمالك وشباب بلوزداد على ملعب المباراة بيرسي تاو في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهتي ليبيريا.. واستبعاد لاكاي قائمة بيراميدز - عودة فتحي والشيبي أمام الجيش الملكي.. واستمرار غياب رمضان إنفانتينو رئيسا لـ فيفا في ولاية ثالثة بالتزكية
أخر الأخبار
مؤتمر الونش: أغلقنا صفحة الدوري.. وصلنا الجزائر وهدفنا بطاقة التأهل 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فيريرا: لن نرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.. وبإمكاننا تكرار نفس السيناريو 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة تونس - حضور معلول والجزيري.. وغياب بن يوسف والمثلوثي وكريستو 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
نهائيات ريد بُل هاتريك لـ لعبة فيفا 17 مارس.. ومقابلة مع بطل ESports لايبزيج في ألمانيا 44 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر ربيعة: لاعبو الأهلي معتادون على مواجهة الصعاب.. كلنا على قلب رجل واحد ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية للفوز على القطن ساعة | الكرة الإفريقية
غياب لاعب وسط ليفربول حتى نهاية الموسم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف سبب عدم تدريب الزمالك وشباب بلوزداد على ملعب المباراة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025