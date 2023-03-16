نهائيات ريد بُل هاتريك لـ لعبة فيفا 17 مارس.. ومقابلة مع بطل ESports لايبزيج في ألمانيا

الخميس، 16 مارس 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

ريد بُل هاتريك

تنظم ريد بُل منافسات "ريد بُل هاتريك" بطولة فيفا واحدة من أهم بطولات الألعاب الإلكترونية.

وتقام المنافسات النهائية يوم الجمعة 17 مارس في مول مصر بين 10 محافظات.

وتشهد النهائيات حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ولاعبي كرة القدم، والدخول مجانا للجماهير.

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ويتأهل أول ثلاثة لاعبين لتمثيل مصر في بطولة العالم والسفر لمقابلة مع أبطال كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 2023 ESports ريد بُل لايبزيج في ألمانيا.

وتُلعب منافسات البطولة على بلاي سيتشن 5 بلعبة فيفا 2023 والبطولة مكونة من مرحلتين.

المرحلة الأولى وهي التصفيات المحلية بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة والإسكندرية والمنصورة والزقازيق وطنطا والمنيا وسوهاج وأسيوط.

بينما المرحلة الثانية هي تصفيات الجامعات المشاركة وهم: القاهرة وعين شمس وحلوان وبني سويف وأسيوط وسوهاج وطنطا والمنصورة والدلتا و6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية والإسكندرية والبريطانية والأمريكية.

ريد بُل فيفا 2023 هاتريك
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