مؤتمر ربيعة: لاعبو الأهلي معتادون على مواجهة الصعاب.. كلنا على قلب رجل واحد

شدد رامي ربيعة لاعب الأهلي على جاهزية الفريق لمواجهة القطن الكاميروني.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن غدًا الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تركيز جميع اللاعبين ينصب على مباراة القطن الكاميروني غدا".

وتابع: "نحن معتادون على مواجهة الصعاب، والجميع جاهز من أجل تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

وأشار: "نعلم أن فريق القطن سيقدم أقصى ما لديه غدا، خاصةً أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيدا لهذه المواجهة".

وأكمل: "كرة القدم بها كل شيء، اللاعبون اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولات، والفريق كله يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة".

وأوضح: "الأهلي لديه الرغبة في تحقيق النقاط الثلاث غدا، خاصة أن هذه المرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع".

وأتم: "اللاعبون بأكملهم على قلب رجل واحد في هذه المرحلة".

وخسر الأهلي أمام ماميلودي صنداونز بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي بعد نهاية الجولة الرابعة:

صنداونز الجنوب إفريقي 10 نقاط

الهلال السوداني 9 نقاط

الأهلي 4 نقاط

القطن الكاميروني دون نقاط

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.