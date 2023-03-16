مؤتمر كولر: لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية للفوز على القطن

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قوة القطن منافسه المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا على القطن غدًا الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وتابع: "الأهلي يسعى من أجل الفوز غدا أمام القطن، سبق أن أكدت أيضا على أهمية مباراة صنداونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد".

وأتم: "لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة".

وخسر الأهلي أمام ماميلودي صنداونز بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي بعد نهاية الجولة الرابعة:

صنداونز الجنوب إفريقي 10 نقاط

الهلال السوداني 9 نقاط

الأهلي 4 نقاط

القطن الكاميروني دون نقاط

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.