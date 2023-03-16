في الجول يكشف سبب عدم تدريب الزمالك وشباب بلوزداد على ملعب المباراة

الخميس، 16 مارس 2023 - 13:35

كتب : بسام أبو بكر

نبيل عماد دونجا - الزمالك - شباب بلوزداد

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات اجلولة الخامسة من دور المجموعات بدروي أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن فريقي الزمالك وشباب بلوزداد لن يتدربا على ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائرية والذي يستضيف المباراة.

وكان نادي شباب بلوزداد قد أعلن نقل ملعب مباراته ضد الزمالك إلى ملعب 05 جويلية 1962 بدلا من ملعب 19 ماي 1956 بعنابة

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وعلم FilGoal.com أن كاف أبلغ الفريقين بعدم تدرب أي منهما على ملعب المباراة حتى لا تتأثر أرضية الملعب.

وحدث الأمر نفسه عندما استضاف شباب بلوزداد فريق الترجي التونسي في الجولة الثانية.

ويتدرب الزمالك على ملعب نيلسون مانديلا اليوم الخميس وهو نفس الملعب الذي خاض عليه تدريباته أمس.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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