أنشيلوتي: رقابة صلاح ليست سهلة لكن ناتشو قام بعمل رائع

الخميس، 16 مارس 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ريال مدريد - ليفربول

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، بلاعبه ناتشو فيرنانديز بعد مستواه في مواجهة محمد صلاح نجم ليفربول.

وأكد ريال مدريد فوزه على ليفربول وانتصر عليه إيابًا بهدفٍ دون رد في سانتياجو برنابيو، بعد الفوز ذهابا 5-2.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "ناتشو قدّم مستوى هائلًا. ليس من السهل رقابة صلاح، لكن ناتشو قام بعمل رائع".

وأضاف: "المشكلة تحدث عندما أضطر إلى إشراك لاعبين في غير مراكزهم. أتمنى لو أعطيت بعض اللاعبين المزيد من الدقائق بسبب مستواهم".

وأشار: "كلما شارك ناتشو وسيبايوس يظهران بشكل مميز أغلب الوقت".

وشدد أنشيلوتي: "فينيسيوس هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي. كان حاسمًا لأنه صنع الهدف، كما شكّل خطورة في كل لقطة".

وأتم: "بنزيمة تعرض لكدمة وقد تألم بعض الشيء، لكني أعتقد أنه سيكون جاهزًا للكلاسيكو يوم الأحد".

وسجّل كريم بنزيمة هدف اللقاء الوحيد بتمريرة من فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني.

وظهر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للمباراة رقم 300 تاريخيًا، والأقرب إليه هو بايرن ميونيخ بـ 280 مباراة.

لينضم ريال مدريد إلى أندية: مانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وميلان وإنتر ميلان ونابولي من إيطاليا، وبايرن ميونيخ من ألمانيا، وبنفيكا من البرتغال في ربع النهائي الذي تقام قرعته صباح الجمعة.

ريال مدريد صلاح أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني ناتشو
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