بيرسي تاو في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهتي ليبيريا.. واستبعاد لاكاي

الخميس، 16 مارس 2023 - 12:48

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - جنوب إفريقيا

تواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي رفقة ثمانية لاعبين من صنداونز في قائمة جنوب إفريقيا النهائية للتوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

واختار هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا 24 لاعبا لمواجهتي ليبيريا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبان يوم 24 و28 مارس الجاري من أجل حجز بطاقة التأهل إلى كوت ديفوار في يناير 2024.

أخبار متعلقة:
مدرب صنداونز: لا أعرف أي بيرسي تاو سيلعب ضدنا.. ولا أهتم بعدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا مؤتمر كولر: سعيد بجاهزية بيرسي تاو.. والأهلي تحسن منذ أن توليت المسؤولية بيرسي تاو وفاخري لاكاي في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهتي ليبيريا.. و10 من صنداونز الهدف العشرين.. تاو ثاني محترف يسجل لـ الأهلي في مونديال الأندية

وينضم بيرسي تاو لقائمة جنوب إفريقيا لأول مرة منذ سبتمبر الماضي عندما شارك في الخسارة من المغرب 2-1.

ويغيب فاخري لاكاي مهاجم بيراميدز عن قائمة الفريق النهائية بعد أن تواجد في القائمة الأولية.

وخاض لاكاي من قبل سبع مباريات دولية.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب "الأولاد" ثمانية لاعبين من صنداونز على رأسهم كاسيوس مايلولا الذي ينضم لأول مرة.

بالإضافة إلى رونوين ويليامز وثابيلو مورينا وأوبيي موديبا وجرانت كيكانا وموثوبي مفالا وثيبو موكوينا وثيمبا زواني.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بدون رصيد بفارق الأهداف عن ليبيريا في المجموعة الحادية عشر خلف المغرب التي جمعت 6 نقاط من انتصارين.

واستبعدت زيمبابوي من التصفيات بسبب إيقاف الاتحاد المحلي من قِبل فيفا.

وستكون مواجهتي ليبيريا حاسمتين على البطاقة الثانية في المجموعة خلف أسود أطلس رابع العالم.

بيرسي تاو الأهلي جنوب إفريقيا
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - عودة فتحي والشيبي أمام الجيش الملكي.. واستمرار غياب رمضان إنفانتينو رئيسا لـ فيفا في ولاية ثالثة بالتزكية شباب بلوزداد يطالب جمهوره بعدم إشعال الشماريخ أمام الزمالك مران الزمالك - فيريرا يطبق بعض النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن كأس العرب - نواذيبو يكتسح شباب الأردن.. وأسبقية للكويت على شبيبة الساورة مالاجا يفسخ عقد لاعبه الغاني لأسباب انضباطية حسام عوار يقترب من تمثيل منتخب الجزائر
أخر الأخبار
بيرسي تاو في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهتي ليبيريا.. واستبعاد لاكاي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - عودة فتحي والشيبي أمام الجيش الملكي.. واستمرار غياب رمضان 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
تامر مصطفى: لا يجوز غناء أحمد عيد لـ الزمالك وهو لاعب في إنبي.. وموقف كابو 33 دقيقة | الكرة المصرية
ضربه رونالدو من قبل.. بينجويتشيا حكما للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 48 دقيقة | الدوري الإسباني
كورتوا: حكم الفيديو في مباراة سيتي رأى ركلة جزاء لم يحتسبها لنا في الدربي منذ عامين ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنفانتينو رئيسا لـ فيفا في ولاية ثالثة بالتزكية ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس اتحاد اليد: اشترطنا تفرغ باستور لتدريب المنتخب دون أندية.. وهذه أهدافنا ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد ربع نهائي دوري السيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025