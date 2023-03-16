بيرسي تاو في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهتي ليبيريا.. واستبعاد لاكاي

تواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي رفقة ثمانية لاعبين من صنداونز في قائمة جنوب إفريقيا النهائية للتوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

واختار هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا 24 لاعبا لمواجهتي ليبيريا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبان يوم 24 و28 مارس الجاري من أجل حجز بطاقة التأهل إلى كوت ديفوار في يناير 2024.

وينضم بيرسي تاو لقائمة جنوب إفريقيا لأول مرة منذ سبتمبر الماضي عندما شارك في الخسارة من المغرب 2-1.

ويغيب فاخري لاكاي مهاجم بيراميدز عن قائمة الفريق النهائية بعد أن تواجد في القائمة الأولية.

وخاض لاكاي من قبل سبع مباريات دولية.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب "الأولاد" ثمانية لاعبين من صنداونز على رأسهم كاسيوس مايلولا الذي ينضم لأول مرة.

بالإضافة إلى رونوين ويليامز وثابيلو مورينا وأوبيي موديبا وجرانت كيكانا وموثوبي مفالا وثيبو موكوينا وثيمبا زواني.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بدون رصيد بفارق الأهداف عن ليبيريا في المجموعة الحادية عشر خلف المغرب التي جمعت 6 نقاط من انتصارين.

واستبعدت زيمبابوي من التصفيات بسبب إيقاف الاتحاد المحلي من قِبل فيفا.

وستكون مواجهتي ليبيريا حاسمتين على البطاقة الثانية في المجموعة خلف أسود أطلس رابع العالم.