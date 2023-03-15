منافس بيراميدز وفيوتشر - الجيش الملكي يكتسح الاتحاد الليبي برباعية في البطولة العربية

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

الجيش الملكي المغربي

اكتسح فريق الجيش الملكي المغربي نظيره الاتحاد الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

واستضاف الجيش الملكي فريق الاتحاد الليبي على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وحسم فريق الجيش الملكي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون مقابل سجله مصطفى سهد.

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بينما في الشوط الثاني سجل الثلاثي آدم النفاتي وكاندو جوزيف وأحمد حمودان أهداف الجيش الملكي، وأحرز معاذ عيسى هدف الاتحاد الليبي الوحيد.

ويقام لقاء الإياب على ملعب شهداء بنينا في ليبيا يوم 12 أبريل المقبل.

ويتواجد الجيش الملكي رفقة فريقي بيراميدز وفيوتشر المصريين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واشتعل صراع التأهل في المجموعة الثالثة من منافسات الكونفدرالية بين فرق بيراميدز والجيش الملكي وفيوتشر.

ويتصدر بيراميدز المجموعة عقب مرور أربع جولات برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي بـ 7 نقاط بينما فيوتشر في المركز الثالث بـ 5 نقاط ويتذيل كارا التوجولي الترتيب بنقطة واحدة.

لمعرفة سيناريوهات التأهل من المجموعة واحتمالية تأهل الثنائي المصري. (من هنا)

البطولة العربية للأندية بيراميدز الجيش الملكي المغربي فيوتشر
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