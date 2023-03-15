برايتون يهزم كريستال بالاس ويهدد ليفربول.. وتوني يقود بريتفورد للانتصار على ساوثامبتون

حقق فريق برايتون الفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 42 واترقى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز السابع بنفس رصيد ليفربول.

ولا يزال يتبقى لبرايتون مباراة أقل من ليفربول في الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 27 في المركز الـ12.

وفشل كريستال بالاس في تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف فوز برايتون عن طريق سولي مارش في الدقيقة 15 من المباراة.

في مباراة أخرى حقق برينتفورد الفوز على ساوثامبتون بثنائية دون رد في المبارة المؤجلة من الجولة الثامنة.

وسجل إيفان توني هدف برينتفورد الأول في الدقيقة 32، ثم صنع بنفسه هدف فريقه الثاني في الدقيقة +97 والذي سجله ياني ويسا.

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثامن، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 22 في المركز الأخير.