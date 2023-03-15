شباب بلوزداد يطالب جمهوره بعدم إشعال الشماريخ أمام الزمالك

طالبت إدارة نادي شباب بلوزداد جمهور فريقها بالالتزام بالتشجيع فقط والتحلي بالروح الرياضية خلال مباراة الزمالك.

وكما فعلت في المباراة الأولى التي أقيمت في مصر طالبت إدارة النادي الجزائري من جمهور فريقها عدم رمي المقذوفات داخل الملعب أو إشعال الألعاب النارية والشماريخ.

وذلك حتى لا يتعرض النادي إلى عقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي قد تحرمه من الجمهور في المستقبل.

وتقام مباراة الفريقين في ملعب 5 يوليو يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق – أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.