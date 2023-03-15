مران الزمالك - فيريرا يطبق بعض النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الأربعاء على ملعب نيلسون مانديلا.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز استعدادا للقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد، كما شرح فيريرا بعض الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في مران.

وأدى اللاعبين فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق – أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.