بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

مران الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار جاروا في الكاميرون استعدادا للقاء القطن في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي سافرت إلى الكاميرون مباشرة من جنوب إفريقيا بعدما ظلت هناك عقب مواجهة ماميلودي صنداونز السبت الماضي.

وخضع الفريق للمران صباح اليوم الأربعاء في جنوب إفريقيا قبل استقلال الطائرة صوب الكاميرون.

أخبار متعلقة:
سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون كأس العرب - نواذيبو يكتسح شباب الأردن.. وأسبقية للكويت على شبيبة الساورة النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية

ويحل الأهلي ضيفا على القطن يوم الجمعة المقبلة لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بأربع نقاط ويليه القطن بدون أي نقطة.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً.

وتلعب المباراة على ملعب أوميني سبورت دو جاروا في الكاميرون.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 8 هدفا لبطل الكاميرون.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن
نرشح لكم
شباب بلوزداد يطالب جمهوره بعدم إشعال الشماريخ أمام الزمالك مران الزمالك - فيريرا يطبق بعد النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد كأس العرب - نواذيبو يكتسح شباب الأردن.. وأسبقية للكويت على شبيبة الساورة مالاجا يفسخ عقد لاعبه الغاني لأسباب انضباطية حسام عوار يقترب من تمثيل منتخب الجزائر رئيس وزراء البرتغال: شراكتنا مع المغرب رسالة مهمة للعالم بالاتحاد بين إفريقيا وأوروبا تقرير جزائري: بلماضي يقرر معقابة يوسف بلايلي بسبب تصريحات حول الأهلي والهلال.. صنداونز يعلن تحويل منسقه المصري للتحقيق
أخر الأخبار
بعد برشلونة وتشيلسي.. وادي دجلة ينظم دورة تدريبية للمدربين في مصر بمشاركة فيرهيجين 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن: الأهلي بين تسعة فرق حسمت تأهلها لـ كأس العالم للأندية 2025 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
شباب بلوزداد يطالب جمهوره بعدم إشعال الشماريخ أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - فيريرا يطبق بعد النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن ساعة | الكرة الإفريقية
سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون ساعة | كرة سلة
مباشر أبطال أوروبا – نابولي (3) - (0) فرانكفورت.. زيلينسكي جوووووووول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - باستور يوقع عقود قيادة منتخب مصر 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025