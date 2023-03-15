بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار جاروا في الكاميرون استعدادا للقاء القطن في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي سافرت إلى الكاميرون مباشرة من جنوب إفريقيا بعدما ظلت هناك عقب مواجهة ماميلودي صنداونز السبت الماضي.

وخضع الفريق للمران صباح اليوم الأربعاء في جنوب إفريقيا قبل استقلال الطائرة صوب الكاميرون.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن يوم الجمعة المقبلة لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بأربع نقاط ويليه القطن بدون أي نقطة.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً.

وتلعب المباراة على ملعب أوميني سبورت دو جاروا في الكاميرون.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 8 هدفا لبطل الكاميرون.