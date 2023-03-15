مباشر أبطال أوروبا – نابولي (0) - (0) فرانكفورت.. تهديد أول من بوليتانو
الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي وإنتراخت فرانكفورت التي تقام في ملعب دييجو مارادونا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكان نابولي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.
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ق11: تسديدة من كفارا مرت لخارج الملعب.
ق2: تسديدة من ماتيو بوليتانو تصدى لها كيفن تراب.
انطلاق المباراة.
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