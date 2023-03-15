مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. أليسون ثابت أمام كروس

يستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي في ملعب سانتياجو برنابيو بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنـــــا

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ق.9 عرضية خطيرة من كروس لم تجد متابعة ويتم إبعادها إلى ركنية

ق.7 تهديد أول لـ نونيز بعد تمريرة صلاح وكورتوا يتألق

**بداية المباراة

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا

الهجوم: داروين نونيز