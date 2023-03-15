مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. أليسون ثابت أمام كروس

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول

يستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي في ملعب سانتياجو برنابيو بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنـــــا

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ق.9 عرضية خطيرة من كروس لم تجد متابعة ويتم إبعادها إلى ركنية

ق.7 تهديد أول لـ نونيز بعد تمريرة صلاح وكورتوا يتألق

**بداية المباراة

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا

الهجوم: داروين نونيز

ليفربول دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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