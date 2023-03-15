هوكي - تأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم بعد الفوز على زيمبابوي

حسم منتخب مصر للهوكي للناشئين تأهله إلى منافسات كأس العالم تحت 21 عاما.

ويأتي ذلك بعد تغلب فريق مصر للناشئين على منتخب زيمبابوي بنتيجة 3-1 في قبل نهائي كأس إفريقيا.

وتنظم مصر منافسات كأس إفريقيا لناشئي الهوكي على ملعب هيئة قناة السويس خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم رفقة جنوب إفريقيا بعد تأهلها إلى النهائي.

ويقام نهائي بطولة إفريقيا للناشئين غدا الخميس في تمام الخامسة مساء.

وكان منتخب الناشئين قد حقق الانتصار على كينيا بنتيجة 1-0 قبل أن يفوز على زيمبابوي 3-1، بينما خسر مباراة واحدة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0.

وتستضيف مدينة كوالالمبور الماليزية منافسات كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر المقبل.