النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية

كشف نادي غزل المحلة مشاركة أحمد النادري قائد الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على استاد المحلة.

أحمد النادري النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وتأتي مشاركة النادري عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية.

ويستضيف غزل المحلة فريق الإسماعيلي في تمام الرابعة عصر يوم الإثنين 20 مارس الجاري.

وكان النادري يعاني من إصابة في الركبة إذ خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية تحت إشراف خالد الجميري طبيب الفريق.

وخاض أحمد النادري 20 مباراة مع غزل المحلة هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وساهم النادري في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر في المسابقة.

ويتواجد غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

وكان غزل المحلة قد تعرض للخسارة في أربعة من آخر خمس مباريات خاضهم في الدوري.