مؤتمر ليساندرو مارتينيز: أستطيع اللعب في أي مركز.. وفاران مدهش

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - ليفاندوفسكي

قال ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد إنه يستطيع اللعب في أي مركز حالما طلب منه مدربه إريك تين هاج ذلك.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويستعد يونايتد لملاقاة ريال بيتيس غدا الخميس في ملعب بينيتو فيامارين إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد الفوز عليه ذهابا في إنجلترا بأربعة أهداف لهدف.

وعن هل يستطيع اللعب في خط الوسط قال: "لدينا العديد من اللاعبين الجيدين في خط الوسط، وقلتها من قبل سألعب في أي مكان يطلب مني المدرب التواجد فيه".

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وبسؤاله عن حب جماهير يونايتد له قال: "شغف لاعب كرة القدم هو اللعب بكل ما في قلبه، لدينا تواصل مع الجماهير وأشعر بالكثير من المشاعر عندما يهتف الجمهور باسمي، كان حلما لي القدوم إلى إنجلترا واللعب لمانشستر يونايتد".

وعن علاقته برافائيل فاران قلب دفاع يونايتد رد اللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 "فاران لاعب مدهش وأستمتع باللعب بجواره، نستمتع بالتدرب سويا ونحن نعمل بقوة".

وأردف "أعتقد أننا نقوم بعمل مدهش ولكن لدينا كذلك فيكتور ليندلوف وهاري ماجواير، كلاعب عندما يكون لديك تلك العلاقة مع زملائك فتستطيع الخروج بشباك نظيفة".

وعن هل يستطيع يونايتد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قال: "بالطبع، لدينا لاعبين جيدين ونحن مانشستر يونايتد الذي يرغب في الفوز بأي بطولة، يجب علينا التركيز في كل مباراة تلو الأخرى والإيمان بأنفسنا والقتال من أجل كل البطولات".

مانشستر يونايتد ريال بيتيس الدوري الأوروبي ليساندرو مارتينيز
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