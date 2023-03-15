كريستال بالاس يخوض مباراة برايتون بحارس مرمى من أكاديمية الفريق
الأربعاء، 15 مارس 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
تأكد غياب فيسينتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس عن مباراة فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي للإصابة.
ويلعب كريستال بالاس ضد برايتون في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.
وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن الحارس الثاني لكريستال بالاس وهو سام جونسون سيغيب أيضا عن المباراة بسبب إصابته الذي تعرض لها خلال شهر فبراير الماضي.
ولهذا سيضطر باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس لإشراك حارس مرمى من أكاديمية الفريق.
وسيفاضل فييرا بين الثنائي جو ويتوورث أو أوين جودمان.
وبذلك سيلعب كريستال بالاس مباراة بحارس مرمى من أكاديمية الفريق لأول مرة منذ 40 عاما، منذ الظهور الأول لـ ديفيد فراي في أبريل من عام 1978.
ويحتل كريستال بالاس المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.
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