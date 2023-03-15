كريستال بالاس يخوض مباراة برايتون بحارس مرمى من أكاديمية الفريق

تأكد غياب فيسينتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس عن مباراة فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي للإصابة.

ويلعب كريستال بالاس ضد برايتون في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن الحارس الثاني لكريستال بالاس وهو سام جونسون سيغيب أيضا عن المباراة بسبب إصابته الذي تعرض لها خلال شهر فبراير الماضي.

ولهذا سيضطر باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس لإشراك حارس مرمى من أكاديمية الفريق.

وسيفاضل فييرا بين الثنائي جو ويتوورث أو أوين جودمان.

وبذلك سيلعب كريستال بالاس مباراة بحارس مرمى من أكاديمية الفريق لأول مرة منذ 40 عاما، منذ الظهور الأول لـ ديفيد فراي في أبريل من عام 1978.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.