مؤتمر أرتيتا: نادال هو مثلي الأعلى.. وأرسنال لم يحظ بمباريات أوروبية كبرى منذ 3 سنوات

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - أرتيتا - جوارديولا

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن مثله الأعلى مشيدا بعودة مهاجم الفريق جابرييل خيسوس عقب شفائه من الإصابة.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "لا أستطيع التفكير حاليا فهناك الكثير أعتبرهم مثلي الأعلى، لكن هناك من أعتبره بمثابة قدوة وسيكون رافائيل نادال سيكون على رأس القائمة بالتأكيد".

وعن عودة خيسوس قا: "كان من الرائع عودته وتستطيع رؤية السعادة في كل اللاعبين حوله، لقد افتقدناه والآن عاد لنا".

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وأردف "يجب أن ندير عودته بحذر وهو يتحسن كل يوم ويتحلى بالإيجابية".

وعن المداورة في التشكيل مع مواجهة سبورتنج لشبونة غدا الخميس قال: "نتطلع للقيام بالأمر ذاته لكن علينا التحسن في الأداء عن ذلك الذي قدمناه الأسبوع الماضي في لشبونة".

أما عن المواجهات الكبرى قال أرتيتا: "لم نحظ بليال أوروبا كبرى منذ ثلاث سنوات".

ويستضيف أرسنال منافسه سبورتنج لشبونة غدا الخميس في ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعدما تعادلا إيجابيا بهدفين لكل منهما الأسبوع الماضي.

وبسؤاله هل تفاجأ بتسجيل إرلينج هالاند لخمسة أهداف ضد لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أجاب "لا، بالنظر لما فعله في الماضي والمدرب الذي يمتلكه والفريق".

أما عن تحسن نتائج مانشستر سيتي قال: "لا نستطيع التحكم في الأمر، نعرف المعايير الموضوعة في النادي منذ سنوات".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سيتي.

أرسنال سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي أرتيتا
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