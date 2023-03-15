الإعلان عن مواعيد ثمن نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد ثمن نهائي كأس الرابطة في نسختها الثانية.

وتنطلق منافسات ثمن النهائي يوم الأحد 19 مارس الجاري بينما تختتم المباريات بمواجهة قوية بين الأهلي والمصري يوم الإثنين 27 من الشهر نفسه.

ولم تكشف رابطة الأندية عن مواعيد مباريات كأس الرابطة من ربع النهائي وحتى النهائي.

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وجاءت مواعيد ثمن النهائي كالآتي:

الأحد 19 مارس: المقاولون × حرس الحدود (استاد المقاولون الساعة 5 مساء)

الإثنين 20 مارس: غزل المحلة × الإسماعيلي (استاد غزل المحلة الساعة 4 عصرا)

الإثنين 20 مارس: الاتحاد × فاركو (استاد الإسكندرية الساعة 7 مساء)

الثلاثاء 21 مارس: سيراميكا كليوباترا × سموحة (استاد المقاولون الساعة 5 مساء)

السبت 25 مارس: فيوتشر × طلائع الجيش (استاد بتروسبورت الساعة 9:15 مساء)

السبت 25 مارس: بيراميدز × إنبي (استاد الدفاع الجوي الساعة 9:15 مساء)

الأحد 26 مارس: الزمالك × البنك الأهلي (استاد القاهرة الساعة 9:15 مساء)

الإثنين 27 مارس: الأهلي × المصري (استاد برج العرب الساعة 9:15 مساء)

وكان فيوتشر قد حصد لقب النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية.

وتقام النسخة الحالية بنظام خروج المغلوب وليس نظام المجموعات مثل النسخة الأولى.

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