عودة كييزا ودي ماريا لقائمة يوفنتوس.. وخروج رباعي الفريق أمام فرايبورج

استعاد يوفنتوس الثنائي فيدريكو كييزا وأنخيل دي ماريا إلى قائمة الفريق مجددا استعدادا لرحلة ألمانيا لمواجهة فرايبورج.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة فرايبورج في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ودخل الثنائي قائمة يوفنتوس رسميا بعد غيابهما بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير إيطالية عن غياب كييزا في أول 15 دقيقة من مران يوفنتوس صباح اليوم الأربعاء، قبل أن ينضم إلى زملائه بعد ذلك.

وشهدت قائمة يوفنتوس استبعاد الرباعي إريك ميليك وليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو وبول بوجبا من قائمة الفريق.

في المباريات الأخيرة عاد كييزا تدريجيا للعب في صفوف يوفنتوس بعدما غاب لعدة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على فرايبورج في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل التي أقيمت في تورينو.

وخاض دي ماريا 24 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 15 هدفا.

ونجح الدولي الأرجنتيني في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة سبعة آخرين.

بينما كييزا الذي غاب في كثير من المباريات بسبب إصابة القطع في الرباط الصليبي، شارك في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع أربعة آخرين.