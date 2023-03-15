فيرجسون عمن يتمنى أن يفوز بالدوري الإنجليزي: لست مهتما
الأربعاء، 15 مارس 2023 - 17:48
كتب : FilGoal
لم يبد السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد اهتمامه بهوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.
وتحدث فيرجسون لقناة "أي تي في" الإنجليزية ردا على سؤال حول من يتمنى أن يفوز بالدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر سيتي قائلا: "لست مهتما".
ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سيتي.
فيما يأتي يونايتد ثالثا بت50 نقطة وله مباراة أقل من منافسيه.
ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ اعتزال فيرجسون في عام 2013.
بينما لم يفز به أرسنال منذ عام 2004.
أما سيتي ففاز به أربع مرات في آخر خمسة مواسم.
ويعد يونايتد هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 20 مرة.
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