مدرب صلاح الشخصي السابق: طالبته بالتوقيع لـ برشلونة لكنه كان يحلم بـ ريال مدريد

كشف الكولومبي خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح لاعب ليفربول عن رغبة النجم الدولي المصري في اللعب بقميص ريال مدريد.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حسم الملكي مباراة الذهاب بنتيجة 5-2.

وقال بابون في تصريحات نقلتها منصة "ريليفو" الإسباني : " أخبرت محمد صلاح بأنه يجب عليه التوقيع لبرشلونة وقال لي لا. حلمه كان اللعب لريال مدريد ".

واستعان صلاح بالمدرب الكولومبي بين عامي 2016 و2017 لتحسين دقته أمام المرمى عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي.

وأضاف "صلاح صنع الفارق بسبب سرعته. لديه موهبة فطرية للقيام بالأشياء بسرعة كبيرة. لكن هذا في المنطقة الحاسمة لا يفيده. أخبرته أن يسدد وأن يختار أفضل الزوايا ، لقد كان بالفعل جيدا جدا في ذلك"

وواصل "طلبت من صلاح أن يتخيل نفسه دائما في تلك المواقف التهديفية. قمنا بمحاكاة ركلات الترجيح في اللحظة الأخيرة، وأفعال حقيقية في المباراة، وكان دائما يتخيل الهدف".

وأوضحت التقارير أن بابون عمل كمدرب شخصي مع محمد صلاح بترشيح من فرانسيسكو ماتورانا المدرب الكولومبي الشهير بطلب من رامي عباس وكيل أعمال صلاح.

ولعب صلاح ضمن صفوفه روما في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل الانتقال لصفوف ليفربول منذ صيف 2017.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)