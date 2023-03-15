مدرب صلاح الشخصي السابق: طالبته بالتوقيع لـ برشلونة لكنه كان يحلم بـ ريال مدريد

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - هدف محمد صلاح

كشف الكولومبي خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح لاعب ليفربول عن رغبة النجم الدولي المصري في اللعب بقميص ريال مدريد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ريال مدريد

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حسم الملكي مباراة الذهاب بنتيجة 5-2.

وقال بابون في تصريحات نقلتها منصة "ريليفو" الإسباني : " أخبرت محمد صلاح بأنه يجب عليه التوقيع لبرشلونة وقال لي لا. حلمه كان اللعب لريال مدريد ".

أخبار متعلقة:
كونميبول يحدد مواعيد تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2026 بسبب تصريحات حول الأهلي والهلال.. صنداونز يعلن تحويل منسقه المصري للتحقيق بعد 11 عاما.. لاعب الزمالك السابق يقود أسود الرافدين إلى نهائي كأس آسيا للشباب ليكيب: اتفاق شفهي بين ريال مدريد وبنزيمة لتجديد عقده

واستعان صلاح بالمدرب الكولومبي بين عامي 2016 و2017 لتحسين دقته أمام المرمى عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي.

Jaime Pabón con Salah en Roma. /JAIME PABÓN

وأضاف "صلاح صنع الفارق بسبب سرعته. لديه موهبة فطرية للقيام بالأشياء بسرعة كبيرة. لكن هذا في المنطقة الحاسمة لا يفيده. أخبرته أن يسدد وأن يختار أفضل الزوايا ، لقد كان بالفعل جيدا جدا في ذلك"

وواصل "طلبت من صلاح أن يتخيل نفسه دائما في تلك المواقف التهديفية. قمنا بمحاكاة ركلات الترجيح في اللحظة الأخيرة، وأفعال حقيقية في المباراة، وكان دائما يتخيل الهدف".

وأوضحت التقارير أن بابون عمل كمدرب شخصي مع محمد صلاح بترشيح من فرانسيسكو ماتورانا المدرب الكولومبي الشهير بطلب من رامي عباس وكيل أعمال صلاح.

ولعب صلاح ضمن صفوفه روما في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل الانتقال لصفوف ليفربول منذ صيف 2017.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

محمد صلاح محمد صلاح،روما،ريال مدريد
نرشح لكم
المصري اليوم: القبض على سارقي فيلا محمد صلاح مدرب مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: النني هنأني وأرتيتا قدوتي الرياضية السعودية: حارس الفيحاء يرفض شكوى طارق حامد بطاقة صفراء و5 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها رحيل مدرب إمام عاشور حجازي: بدأنا بشكل غير جيد ضد الفيحاء.. والكأس مهم بالنسبة لنا بمشاركة حجازي وطارق.. الاتحاد إلى نصف نهائي الكأس بركلات الترجيح انتهت كأس السعودية - الفيحاء (1)-(1) اتحاد جدة.. حجازي وطارق إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
مدرب صلاح الشخصي السابق: طالبته بالتوقيع لـ برشلونة لكنه كان يحلم بـ ريال مدريد 17 دقيقة | المحترفون
كونميبول يحدد مواعيد تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2026 22 دقيقة | أمريكا
بسبب تصريحات حول الأهلي والهلال.. صنداونز يعلن تحويل منسقه المصري للتحقيق 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد 11 عاما.. لاعب الزمالك السابق يقود أسود الرافدين إلى نهائي كأس آسيا للشباب ساعة | الوطن العربي
ليكيب: اتفاق شفهي بين ريال مدريد وبنزيمة لتجديد عقده ساعة | الدوري الإسباني
لوبوتكا يا سلام.. السلوفاكي يجدد تعاقده مع نابولي حتى 2027 ساعة | ميركاتو
دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يحدد موعد مرانه الأول في الجزائر استعدادا للقاء شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
هداف بطولتين.. بيدرو أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2022 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025