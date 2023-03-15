بسبب تصريحات حول الأهلي والهلال.. صنداونز يعلن تحويل منسقه المصري للتحقيق

أعلن نادي ماميلودي صنداونز تحويل المصري خالد علي منسق الفريق إلى التحقيق.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء بسبب علمه بالتصريحات التي أدلى بها علي عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول نادي الأهلي ونادي الهلال والتي تتعارض مع قيم ومبادئ صنداونز.

ولم يوضح بيان صنداونز التصريحات التي أدلى بها خالد علي والتي حوله النادي بسببها إلى التحقيق.

ويتواجد صنداونز حاليا في السودان استعدادا لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر النادي تعليمات بعودة خالد علي إلى جنوب إفريقيا للامتثال للتحقيق.

وسيصدر صنداونز بيانا جديدا للكشف عن المزيد من المعلومات عقب انتهاء التحقيق.

ويلعب صنداونز ضد الهلال في السودان يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الأهلي ضد القطن يوم الجمعة في الجولة ذاتها.

كيف يتأهل الأهلي؟

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.