لوبوتكا يا سلام.. السلوفاكي يجدد تعاقده مع نابولي حتى 2027
الأربعاء، 15 مارس 2023 - 15:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد تعاقد السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا حتى صيف 2027.
ستانيسلاف لوبوتكا
النادي : نابولي
وأوضح النادي في بيانه وجود خيار لتمديد التعاقد لموسم أضافي ينتهي في صيف 2028.
لاعب الوسط البالغ 28 عاما يتألق الموسم الجاري بقميص نابولي في جميع المسابقات.
فخاض 34 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.
وانضم السلوفاكي في يناير 2020 قادما من سيلتا فيجو الإسباني مقابل 21 مليون يورو.
ومنذ انتقاله قادما من لايبزج الألماني خاض لوبوتكا 99 مباراة بقميص نابولي سجل خلالها هدفين وصنع آخر وتوج بلقب كأس إيطاليا.
ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.
ويستعد ممثل جنوب إيطاليا اليوم الأربعاء للقاء إينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وتفوق نابولي ذهابا خارج قواعده بنتيجة 2-0 على الأراضي الألمانية.
"نابولي يا سلام.. نابولي انتهى الكلام"
إلماس يراوغ بمهارة ويسدد بقوة في المرمى بعد هجمة منظمة لنابولي #الدوري_الإيطالي #نابولي_أودينيزي pic.twitter.com/61mruFmvE0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 12, 2022