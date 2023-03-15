دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يحدد موعد مرانه الأول في الجزائر استعدادا للقاء شباب بلوزداد

حدد نادي الزمالك موعد خوض مرانه الأول في الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأبيض إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ويخوض الزمالك تدريبه الأول في الجزائر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو القريب من فندق إقامة البعثة.

وحرص مسؤولو السفارة المصرية في الجزائر على زيارة بعثة فريق الزمالك في فندق الإقامة، وتواجد السفير مختار وريدة، والمستشار هاني ديميري نائب السفير والقنصل محمود مرشد في مقر إقامة البعثة.

واستقبل مسؤولي السفارة كل من جمال عبد الحميد عضو المجلس ورئيس البعثة وخالد لطيف أمين الصندوق وأمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق – أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.