بعثة الأهلي تغادر إلى الكاميرون بعد خوض المران في جنوب إفريقيا

أدى الأهلي مرانه الختامي في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى الكاميرون في الثانية والنصف ظهر اليوم.

وخاض الفريق مرانه الختامي في جنوب إفريقيا صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا قبل السفر إلى الكاميرون.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران وخاض اللاعبون فقرة إحماء ثم أعقبها تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وبدأ المران في التاسعة على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وعاد الفريق إلى فندق الإقامة لتناول وجبة الغداء قبل التحرك ومغادرة مدينة بريتوريا والتوجه إلى مطار جوهانسبرج.

وخاض الفريق ثلاث حصص تدريبية بمدينة بريتوريا عقب مباراة صن داونز، فيما حصل اللاعبون على راحة 24 ساعة من البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً.

وتلعب المباراة على ملعب أوميني سبورت دو جاروا في الكاميرون.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 8 هدفا لبطل الكاميرون.