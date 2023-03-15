ليونيل سكالوني يحصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لعام 2022

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 13:37

كتب : إسلام أحمد

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين

توج ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل مدرب في قارة أمريكا الجنوبية والمقدمة من صحيفة "آل بايس" الأوروجويانية لعام 2022.

وقاد سكالوني منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022 بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وتُمنح الجائزة بعد تصويت 218 صحفيا خلال النسخة 37 من الجائزة.

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وسبق أن حصد سكالوني جائزة أفضل مدرب في العالم والمقدمة من فيفا متفوقا على بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي. (طالع التفاصيل)

وأصبح سكالوني أول مدرب لمنتخب يفوز بالجائزة منذ 2017 بعد تيتي مدرب البرازيل السابق إذ منذ ذلك الحين سيطر مدربو الأندية على الجائزة.

وحصل المدرب البالغ 44 عاما على 107 صوتا، وحل ثانيا البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي برصيد 35 صوتا ثم جاء دوريفال جونيور مدرب فلامنجو ثالثا برصيد 28 صوتا.

Lionel Scaloni, coach of Argentina.

تواجد الأرجنتيني مارتن أنسيلمي مدرب أنديبندينتي ديل فالي الإكوادور رابعا بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري المحلي وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا برصيد 20 صوتا للمدرب البالغ 37 عاما.

وحمل فيريرا جائزة أفضل مدرب في 2021 بقارة أمريكا الجنوبية كأول مدرب أوروبي يفوز بالجائزة.

وتعززت صدارة الأرجنتين بعدد المدربين الفائزين بالجائزة، إذ توجت بلاد الفضة بالجائزة عبر 12 مدربا 21 مرة.

ولأول مرة يحصد مدرب منتخب الأرجنتين على الجائزة منذ 1997 عندما فاز دانييل باساريلا بالجائزة حينها.

الأرجنتين ليونيل سكالوني أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية
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