متفوقا على جوارديولا وأنشيلوتي.. سكالوني أفضل مدرب في العالم

حصد الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنافس سكالوني مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

وفاز سكالوني بلقبي كأس العالم وفيناليسما مع منتخب الأرجنتين بجانب سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة.

وقال سكالوني بعد الفوز: "أود في البداية أن أشكر الجميع على هذه الجائزة خاصة وأنها بتصويت اللاعبين ولذلك لها قيمة كبيرة جدا".

وأضاف "أريد أن أشكر اللاعبين الذين ساعدونا على أن نحقق المجد بالفوز بكأس العالم، أشكر من منحني الفرصة لأكون المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ولكل الطاقم المعاون لي فهم أصدقاء وأنا ممتن لهم".

وواصل "ليس هنالك أفضل من أن ترى الناس في بلدك سعداء، سعادة الجمهور لا تقدر بثمن وهذا اللقب لهم أريد ان أشكر زوجتي وأولادي وأشقائي وكل قادتي أشكرهم جميعا، بفضلي أنا من هو عليه الآن".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

ماذا قدم سكالوني مع منتخب الأرجنتين؟

المباريات: 23

فوز: 17

تعادل: 5

خسارة: 1

سجل: 49

استقبل: 11

البطولات: كأس العالم - فيناليسما