متفوقا على جوارديولا وأنشيلوتي.. سكالوني أفضل مدرب في العالم

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني أفضل مدرب في العالم

حصد الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنافس سكالوني مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

وفاز سكالوني بلقبي كأس العالم وفيناليسما مع منتخب الأرجنتين بجانب سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة.

أخبار متعلقة:
تفوق على ريتشارليسون وباييه.. أوليسكي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم الأولى للفريقين.. معروف حكما لمباراة الأهلي والداخلية متفوقا على كورتوا وبونو.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم إمام عاشور يشارك في هزيمة ميتيلاند ضد بروندبي

وقال سكالوني بعد الفوز: "أود في البداية أن أشكر الجميع على هذه الجائزة خاصة وأنها بتصويت اللاعبين ولذلك لها قيمة كبيرة جدا".

وأضاف "أريد أن أشكر اللاعبين الذين ساعدونا على أن نحقق المجد بالفوز بكأس العالم، أشكر من منحني الفرصة لأكون المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ولكل الطاقم المعاون لي فهم أصدقاء وأنا ممتن لهم".

وواصل "ليس هنالك أفضل من أن ترى الناس في بلدك سعداء، سعادة الجمهور لا تقدر بثمن وهذا اللقب لهم أريد ان أشكر زوجتي وأولادي وأشقائي وكل قادتي أشكرهم جميعا، بفضلي أنا من هو عليه الآن".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

ماذا قدم سكالوني مع منتخب الأرجنتين؟

المباريات: 23

فوز: 17

تعادل: 5

خسارة: 1

سجل: 49

استقبل: 11

البطولات: كأس العالم - فيناليسما

الأرجنتين كأس العالم ليونيل سكالوني
نرشح لكم
لا سكالونيتا مستمرة.. الاتحاد الأرجنتيني يجدد عقد مدربه حتى 2026 مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال ريكوبا سود أمريكانا - أفضل طريقة للاحتفال بعيد الميلاد.. كارباخال ينصر ديل فالي على فلامنجو ذهابا منتخب البرازيل يعلن مواجهة المغرب وديا زامل صلاح وارتدى قميص ميلان.. ماتياس فيرنانديز يعلن اعتزاله جابيجول: الرياح أعاقت طريقنا قليلا.. لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة أمام الأهلي تحليل الطب الشرعي يورط ألفيش في قضية الاعتداء الجنسي
أخر الأخبار
أفضل لاعب وحارس ومدرب.. كيف جاءت اختيارات روي فيتوريا في جوائز الأفضل؟ 12 دقيقة | الكرة المصرية
ذا بيست - ميسي 52 نقطة.. تعرف على نسب الثلاثة الأوائل في جميع جوائز الأفضل 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تواجد عربي واختيارات مختلفة.. تصويت محمد صلاح في جوائز الأفضل 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - كيجو: فسخت تعاقدي مع الزمالك وأجبرت على ترك النادي 28 دقيقة | كرة سلة
جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
طائرة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بالفوز على السويحلي الليبي 48 دقيقة | رياضات أخرى
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
وهدان: ننتظر حكم مجلس الدولة بشأن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك أم لا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور