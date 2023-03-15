جوارديولا: أملي خاب بسبب جوليا روبرتس.. وهذا سبب استبدال هالاند ضد لايبزج

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سبب تغيير إيرلينج هالاند ضد لايبزج بعد تسجيله خمسة أهداف.

وسجل هالاند خمسة أهداف "ميجا هاتريك" في فوز مانشستر سيتي على لايبزج بسبعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

المهاجم النرويجي كان على بعد هدفا واحد من أن يكون أول لاعب يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند هو هداف النخسة الحالية من دوري الأبطال بوصوله لهدفه العاشر وبفارق هدفين عن محمد صلاح أقرب ملاحقيه.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مشكلة هالاند هي انه إن لم يسجل هدفين أو ثلاثة يتم انتقاده".

واستمر "هالاند الحل لتتويجنا بدوري الأبطال؟ من قبل سجلنا أربعة اهداف ضد ريال مدريد وستة ضد موناكو وأربعة في توتنام، مشكلتنا ليست تسجيل الأهداف ولكن استقبال الأهداف الحمقاء".

وتابع "اختياراتي للاعبين؟ إذا فزنا فأنا على حق وإذا خسرنا يكون خطأي ولكن لدي معلومات أكثر من التي لديكم".

وواصل "برناردو على اليسار رائع ولديه القدرة ليضغط على ثلاثة لاعبين بحركتين فقط لا يوجد لاعب في العالم يمكنه فعل ذلك ولايبزج يلعب بشكل جيد على اليسار لذلك اخترته ليلعب لدي معلومات أكثر من متابعي تويتر أنا آسف ولكن اليوم أنا على حق".

وتحدث جوارديولا عن سبب تبديل هالاند قبل تسجيله لـ 6 أهداف "إذا حقق هذا الإنجاز وهو في عمر الـ 22 ستكون حياته مملة، الآن عليه أن يهدف ليحقق ذلك في المستقبل".

وأضاف "لدي ثلاثة نجوم مفضلين في حياتي مايكل جوردان ووتايجر وود وجوليا روبرتس".

وأكمل "جوليا روبرتس جاءت إلى مانشستر منذ عدة أعوام ليس في فترة سير أليكس فيرجسون عندما كانوا يفوزون بلقب بعد الآخر ولكن في آخر أربع أو خمس أعوام عندما كنا أفضل منهم ولكنها لم تأتي لرؤيتنا ولكنها ذهبت إلى مانشستر يونايتد".

وشدد "حتى لو فزت بدوري أبطال أوروبا فلن يخفف ذلك من خيبة أمل ذهاب جوليا روبرتس إلى مانشستر يونايتد".