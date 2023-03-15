مدرب الهلال: لماذا لا يلعب صنداونز بكل قوته ضدنا.. وفرصنا أفضل في التأهل أمام الأهلي

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

شدد فلوران إبينيجي المدير الفني لـ الهلال السوداني على أن فريقه سيحاول تحقيق التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مستفيدا من الإجهاد الذي يعانيه الأهلي.

ويستضيف الهلال يوم السبت المقبل ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي والذي ضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

وقال مدرب الهلال السوداني عبر القناة الأولى: "لماذا لا يلعب صنداونز بكل قوته ضدنا، أتخيل أن مدرب صنداونز يقول للاعبيه إن يلعبوا للفوز بكل مباراة، هم أذكياء ولن يلعبوا إلا بقوتهم الحقيقية".

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وأوضح "على الصعيد الشخصي سيلعب صنداونز بكل قوته الضاربة، كل الفرق تبحث عن الفوز ولا شيء غيره وسنلعب للفوز من أجل أن نثبت جدارتنا في التأهل وأننا من أفضل الفرق الإفريقية، ومن المنطقي أن يلعب كلا الفريقين على الفوز".

وأكمل عن الفارق بين فريق الأهلي الحالي والذي واجهه من قبل قائلا: "مجموعة الأهلي كلاعبين مختلفة نوعا ما، قابلتهم من قبل وفزت وخسرت وتعادلت في القاهرة من قبل، الفريقان مختلفان.

وأردف "بالنسبة للهلال هذا أول موسم لي مع الفريق وأحاول أن ابني من جديد والفريق قدم أداءً مقنعا، والأهلي يعاني من الإجهاد بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ونحن لدينا وقت للاستشفاء والتدرب وفرصنا بناءً على إجهاد الأهلي أفضل في التأهل".

وشدد "سنلعب مباراة صنداونز كأنها نهائي، وسنحاول التأهل وهو ما سيكون إنجازا بالنسبة لنا وسنحاول استغلال عامل الأرض. سنأتي للقاهرة لتقديم أفضل أداء لدينا والتأهل وكل الحسابات مفتوحة، ولا نريد أن نندم على شيء فيما بعد".

وتابع "سنحاول فعل كل شيء في مباراة أم درمان وإذا لم يحالفنا التوفيق سنحاول التأهل من القاهرة، ونحلم بالتأكيد بالفوز على صنداونز، وإذا لم يحدث سنحاول الفوز على الأهلي في القاهرة وأعلم أنه سيكون أمرا استثنائيا لكن كرة القدم بها كل الحسابات".

وأتم "لماذا لا أدرب فريقا مصريا؟ أحلم بذلك، دربت في الكونغو والمغرب والآن في السودان والخطوة التالية لا أعلم، مصر أمة كبيرة في كرة القدم وسأكون فخورا إذا تلقيت عقدا للعمل في مصر".

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.

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