مدرب القطن: دوافعنا ستكون أكبر أمام الأهلي.. والحضور الجماهيري للمباراة مجاني

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 10:56

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الثالث في القطن عن طريق رأفت خليل

شدد أرسنت أجبور المدرب المساعد لفريق القطن الكاميروني على عدم وجود أي غيابات أو إصابات تضرب فريقه قبل لقاء الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الحضور الجماهيري للمباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة سيكون مجانيا لضمان حضور أكبر عدد ممكن.

وقال أجبور عبر القناة الأولى: "سنخوض مباراة جدية جدا، ونسعى لتحسن لاعبي فريقنا ضد الأهلي، لعبنا بشكل جيد ضد الهلال في السودان ونريد لعب مباراة جيدة".

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وأضاف "دوافعنا ستكون أكبر ونلعب لتحسين صورة النادي وسنفعل كل ما في وسعنا وسنخوض لقاءً جادا ضد الأهلي".

وأوضح "لدينا لاعبين صغار ليس لديهم الجودة العالية لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي بطولة جديدة لعدد كبير من لاعبي فريقنا ونسعى للتطوير".

وأكمل "نحضر كل مباراة تلو الأخر ونعمل على تطوير لاعبينا وهذا اللقاء سيكون تكتيكيا على أعلى مستوى من حيث التمركز الخططي ونريد حصد المزيد من النقاط لتحسين موقفنا".

وشدد "ليس لدينا غيابات ضد الأهلي وسنخوض المباراة بفريق كامل العدد".

وأتم "الحضور الجماهيري سيكون مجانيا من أجل حضور أكبر عدد ممكن والفوز باللقاء".

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا اليوم الأربعاءىمتجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بمدينة جاروا.

ولم يحصد القطن أي نقطة بعد مرور 4 مباريات، فيما يمتلك الأهلي 4 نقاط قبل جولتين على نهاية المرحلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً.

وتلعب المباراة على ملعب أوميني سبورت دو جاروا في الكاميرون.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 8 هدفا لبطل الكاميرون.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن الكاميروني
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