بنفس معايير الأهلي.. تشيلسي يعلن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 10:56

كتب : FilGoal

احتفالات تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طريقة اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بشكله الجديد.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

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وكان فيفا قد أعلن مشاركة أبطال آخر 4 نسخ من دوري الأبطال في الاتحادات القارية إلى البطولة التي ستنطلق بشكلها الجديد عام 2025.

وأعلن تشيلسي مشاركته في البطولة كونه بطل دوري أبطال أوروبا عام 2021.

وبنفس المعايير فإن الأهلي قد ضمن مشاركته في البطولة كونه حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2021 نفس على حساب كايزر تشيفس وهو نفس العام الذي توج فيه تشيلسي بلقب أوروبا.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

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وجاء بيان فيفا كالآتي:

"بعد الموافقة على إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام كل أربع سنوات اعتبارا من يونيو 2025، وافق مجلس فيفا بالإجماع على الآلية الرئيسية للوصول بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة على أساس المعايير الرياضية".

"يتم اختيار خلال فترة الأربع سنوات من المواسم المنتهية في 2021 وحتى 2024 وهي كما يلي:

- بالنسبة إلى الاتحاد التي تؤهل أكثر من 4 أندية: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من دوري الأبطال والفرق الإضافية يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي بناء على نفس فترة الأربع سنوات

- بالنسبة إلى الاتحادات القارية ذات 4 مقاعد: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من مسابقة دوري الأبطال.

- بالنسبة إلى الاتحاد ذات المقعد الواحد: الوصول للنادي الأعلى تصنيفا بين أبطال مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد خلال فترة أربع سنوات.

- بالنسبة للبلد المضيف: سيتم تحديد وصول النادي في مرحلة لاحقا وفقا لمعايير محددة".

ويستعرض معكم FilGoal.com الأندية التي تأكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن وفقا لمعايير فيفا:

من أوروبا

تشيلسي الإنجليزي بطل 2021

ريال مدريد الإسباني بطل 2022

من إفريقيا

الأهلي بطل 2021

الوداد المغربي بطل 2022

من آسيا

الهلال السعودي بطل 2021

أوراوا ريد الياباني في حالة فوزه بلقب 2022 وفي حالة فوز الهلال سيتم اختيار أحد الفرق الأخرى بالتصنيف

من أمريكا الشمالية

مونتيري المكسيكي بطل 2021

سياتيل الأمريكي بطل 2022

من أمريكا الجنوبية

بالميراس البرازيلي بطل 2021

فلامنجو البرازيلي بطل 2022

وفي حالة فوز فريق برازيلي آخر بالبطولة في أحد النسختين المقبلتين سيتم الاحتكام للتصنيف لأن من شروط البطولة عدم مشاركة أكثر من فريقين من بلد واحد.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة

الأهلي تشيلسي كأس العالم للأندية
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