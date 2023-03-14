فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي آلية اختيار الأندية في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام بمشاركة 32 ناديا لأول مرة.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى كأس العالم بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2021 والتي فاز بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأشار بيان فيفا إلى أن الاتحادات القارية التي يتأهل منها 4 أندية - بينهم الاتحاد الإفريقي - يتم حسم مقاعدهم عن طريق المتوجين بلقب دوري الأبطال في النسخ من 2021 وحتى 2024.

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وبذلك يكون ناديا الأهلي والوداد قد حسما بشكل رسمي تأهلهما إلى نسخة 2025 من كأس العالم للأندية في انتظار المتوجين بلقبي نسختي 2023 الجارية والمقبلة 2024.

وجاء بيان فيفا كالآتي:

"بعد الموافقة على إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام كل أربع سنوات اعتبارا من يونيو 2025، وافق مجلس فيفا بالإجماع على الآلية الرئيسية للوصول بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة على أساس المعايير الرياضية".

"يتم اختيار خلال فترة الأربع سنوات من المواسم المنتهية في 2021 وحتى 2024 وهي كما يلي:

- بالنسبة إلى الاتحاد التي تؤهل أكثر من 4 أندية: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من دوري الأبطال والفرق الإضافية يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي بناء على نفس فترة الأربع سنوات

- بالنسبة إلى الاتحادات القارية ذات 4 مقاعد: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من مسابقة دوري الأبطال.

- بالنسبة إلى الاتحاد ذات المقعد الواحد: الوصول للنادي الأعلى تصنيفا بين أبطال مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد خلال فترة أربع سنوات.

- بالنسبة للبلد المضيف: سيتم تحديد وصول النادي في مرحلة لاحقا وفقا لمعايير محددة".

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة

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