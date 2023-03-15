مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مارس - ريال مدريد ضد ليفربول.. ومؤجلتان من الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 10:30

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - فينيسيوس

ما بين قمة ريال مدريد وليفربول المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، ومباراتان مؤجلتان من الدوري الإنجليزي واستمرار البطولة العربية، نلتقي اليوم مع مجموعة من المباريات المثيرة.

ويقدم FilGoal.com لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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قمة مواجهات دور الـ 16 ستكون بين ريال مدريد وليفربول وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1 وتبدأ في العاشرة في مساءً.

وسبق أن فاز ريال مدريد 5-2 ذهابا قبل مواجهة الليلة على ملعب ستامفورد بريدج.

فيما يحل إينتراخت فرانكفورت ضيفا على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نفس التوقيت وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم مباراتين مؤجلتين من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي برايتون وكريستال بالاس لمباراة مؤجلة من الجولة 8.

تبدأ في التاسعة والنصف مساءً وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وعلى بي إن إكسترا 1 يحل برينتفورد ضيفا على ساوثامبتون لحساب لقاء مؤجل من الجولة السابعة.

البطولة العربية

تتواصل مباريات الدور الأول من البطولة العربية 2023.

فيحل الاتحاد الليبي ضيفا على الجيش الملكي المغربي في السابعة مساءً وتذاع على قناة الكاس 2.

وفي الخامسة والنصف يحل شبيبة الساورة الجزائري على الكويت الكويتي وتذاع على الكاس 1.

دوري الدرجة الثانية

في قمة مجموعة بحري يلتقي دكرنس وطنطا لحساب الجولة 22 من الدرجة الثانية المصرية.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.

دوري المؤتمر الأوروبي

وأخيرا يحل جنت البلجيكي ضيفا على باشاك شهير التركي في إياب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس إكسترا 2 في السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم
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