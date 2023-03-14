"ميجا هاتريك الفايكينج".. هالاند يفترس لايبزج بخمسة أهداف في فوز سيتي بسباعية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 23:51

كتب : عمرو عبد المنعم

هالاند يتألق أمام لايبزج

واصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا وقاد فريقه للفوز على آر بي لايبزج الألماني بسباعية دون رد.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وبذلك تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل في ألمانيا بهدف لكل فريق.

وسجل مهاجم منتخب النرويج 5 أهداف "ميجا هاتريك" من سباعية فريقه في المباراة.

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وسجل أيضا كيفين دي بروين وإليكاي جوندوجان هدفا لكل منهما.

وجاءت أهداف هالاند الخمسة خلال 35 دقيقة فقط في شباك لايبزج.

وأصبح المهاجم النرويجي ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ضد باير ليفركوزن في 2012.

هذا بالإضافة للبرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسيك ضد باتي بوريسوف في عام 2014.

وأصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في دوري ابطال أوروبا بعمر الـ22 عاما و236 يوما.

كما أن ذلك الهاتريك أصبح هو الخامس للمهاجم النرويجي خلال الموسم الجاري وهو أكثر بثلاثة هاتريك على الأقل من أي لاعب آخر في الخمس دوريات الكبرى خلال الموسم الجاري.

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وصف المباراة

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سجل هالاند أول أهدافه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع لايبزج واحتسبها الحكم بالعودة إلى الفيديو.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 24 بمتابعة للكرة بعد تسديدة قوية من كيفين دي بروين اصطدمت في العارضة ووضعها هالاند في الشباك بضربة رأسية.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل هالاند الهدف الثالث بمتابعة للكرة بعد ركنية قابلها روبن دياز بضربة رأسية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني أضاف إليكاي جوندوجان الهدف الرابع في الدقيقة 49 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

واستمر هالاند في التألق وتسجيل الأهداف وسجل الرابع له والخامس لفريقه في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة للكرة.

ولم يشبع هالاند بالهدف الرابع له وأضاف هدفه الخامس والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وغادر هالاند أرض الملعب في الدقيقة 63 وشارك بدلا منه خوليان ألفاريز.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أطلق كيفين دي بروين تسديدة لا تصد من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك لايبزج مسجلا الهدف السابع.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بسباعية دون رد.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا هالاند
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