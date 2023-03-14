الأصغر وثالث العظماء.. أرقام تاريخية حققها هالاند بعد خماسيته ضد لايبزيج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

هالاند

خمسة أهداف، نعم خمسة أهداف سجلها إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في شباك لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستضيف سيتي منافسه لايبزيج في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح هالاند في تسجيل خمسة أهداف في المباراة قبلأن يقرر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق استبداله وأشرك مكانه جوليان ألفاريز.

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وحقق هالاند بتلك الأهداف الخمسة عدة أرقام استثنائية.

أصبح المهاجم النرويجي ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ضد باير ليفركوزن في 2012.

هذا بالإضافة للبرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسيك ضد باتي بوريسوف في عام 2014.

وأصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في دوري ابطال أوروبا بعمر الـ22 عاما و236 يوما.

كما أن ذلك الهاتريك أصبح هو الخامس للمهاجم النرويجي خلال الموسم الجاري وهو أكثر بثلاثة هاتريك على الأقل من أي لاعب آخر في الخمس دوريات الكبرى خلال الموسم الجاري.

وأصبح هالاند أول لاعب من فريق إنجليزي يسجل الهاتريك خمس مرات في موسم واحد منذ هاري كين مع توتنام في موسم 2016-2017.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا لايبزيج هالاند
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