منافس الأهلي - قبل مواجهة الهلال.. صنداونز يفوز بخماسية في الدوري

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

صنداونز

نجح فريق صنداونز في التغلب على رويال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الجنوب إفريقي.

ويستعد صنداونز لمواجهة الهلال السوداني مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لتعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة أمام صنداونز، مع فوز الأحمر على القطن مساء الجمعة للحفاظ على حظوظه في التأهل لربع نهائي المسابقة.

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ولعب صنداونز المباراة بالتشكيل الأساسي بصورة طبيعية، وتعرض جرانت كيكانا مدافع الفريق لإصابة في الربع ساعة الأولى.

وأنهى صنداونز الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم كل من كاسيوس مايلولا في الدقيقة 21 قبل أن يسجل لاعب رويال الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، واختتم بيتر تشالولي أهداف الشوط الأول.

وعزز تشالولي تقدم صنداونز بهدف رابع في الدقيقة 51 قبل أن يقلص فريق رويال النتيجة بهدف أول في الدقيقة 68، واختتم موثوبي مافالا التسجيل في الدقيقة 74.

وينفرد صنداونز بصدارة الترتيب عقب 23 جولة برصيد 59 نقطة وبفارق 20 نقطة عن سوبر سبورت أقرب منافسيه والذي لديه مباراة مؤجلة.

ويحل صنداونز ضيفا على الهلال السوداني في تمام الثالثة من عصر السبت.

وحسم صنداونز تأهله إلى ربع النهائي بعد تصدر المجموعة بـ 10 نقاط بفارق نقطة عن الهلال السوداني.

أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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