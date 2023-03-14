فيفا يكشف موعد التوقفات الدولية حتى 2030.. ومدة الراحة قبل كأس العالم 2026

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد التوقفات الدولية المقبلة خلال الفترة من 2025 وحتى 2030.

كما أشار فيفا إلى إقامة نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو من نفس العام.

وأوضح فيفا موعد التوقفات الدولية كالآتي:

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- توقف مارس: لمدة تسعة أيام (مباراتان)

- توقف يونيو: لمدة تسعة أيام (مباراتان، بما في ذلك المباريات الودية استعدادا للبطولات النهائية عند الحاجة)

- توقف أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر: نافذة لأربع مباريات خلال 16 يوما.

- توقف نوفمبر: نافذة لمدة تسعة أيام (مباراتان)

وتبدأ فترة دولية إلزامية يوم 25 مايو 2026، لتكون آخر مباراة رسمية للأندية في 24 من الشهر نفسه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للمنتخبات.

وأجاز فيفا إعفاءات على نهائي مسابقات الأندية القارية باحتمالية إقامة النهائي حتى يوم 30 مايو 2026 ولكن بشرط موافقة فيفا.

وبذلك يكون إجمالي عدد أيام الراحة قبل كأس العالم 2026 مطابقا لما حدث في مونديال 2010 و2014 و2018.

فيفا التوقف الدولي
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