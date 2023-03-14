كرة طائرة - الكشف عن موعد مواجهات نصف نهائي الدوري
الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 19:50
كتب : FilGoal
حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة موعد مواجهات نصف نهائي الدوري الممتاز.
وكان طلائع الجيش آخر المتأهلين إلى منافسات نصف نهائي دوري الرجال.
وتغلب طلائع الجيش على بتروجت في مباراتين مقابل مباراة واحدة للفريق البترولي.
وتنطلق منافسات نصف نهائي الدوري المصري يوم 25 مارس الجاري.
ويقام نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
ويلعب فريق الأهلي ضد سموحة، بينما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.
وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري.
وحقق الأهلي بطولتين هذا الموسم بعد التتويج بلقبي كأس السوبر والبطولة العربية للأندية.
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