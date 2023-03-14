بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طريقة اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بشكله الجديد.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

وأشار بيان فيفا إلى أن الاتحادات القارية التي يتأهل منها 4 أندية - بينهم الاتحاد الإفريقي - يتم حسم مقاعدهم عن طريق المتوجين بلقب دوري الأبطال في النسخ من 2021 وحتى 2024.

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ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في عام 2021.

ويستعرض معكم FilGoal.com الأندية التي تأكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن:

من أوروبا

تشيلسي الإنجليزي بطل 2021

ريال مدريد الإسباني بطل 2022

من إفريقيا

الأهلي بطل 2021

الوداد المغربي بطل 2022

من آسيا

الهلال السعودي بطل 2021

أوراوا ريد الياباني في حالة فوزه بلقب 2022 وفي حالة فوز الهلال سيتم اختيار أحد الفرق الأخرى بالتصنيف

من أمريكا الشمالية

مونتيري المكسيكي بطل 2021

سياتيل الأمريكي بطل 2022

من أمريكا الجنوبية

بالميراس البرازيلي بطل 2021

فلامنجو البرازيلي بطل 2022

وفي حالة فوز فريق برازيلي آخر بالبطولة في أحد النسختين المقبلتين سيتم الاحتكام للتصنيف لأن من شروط البطولة عدم مشاركة أكثر من فريقين من بلد واحد.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة