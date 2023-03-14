بثلاثية في أبها.. رونالدو يقود النصر لنصف نهائي كأس ملك السعودية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

مباراة النصر وأبها

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز النصر على أبها بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وسجل سامي النجعي وعبد الله الخيبري ومحمد مران أهداف النصر فيما سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها الوحيد.

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سامي النجعي سجل بعد 9 ثواني من انطلاق المباراة ليسجل الهدف الأسرع في تاريخ بطولة كأس الملك.

النصر حجز مقعدا في نصف رنهائي كأس الملك ليواجه نظيره الوحدة الذي تغلب على الباطن 2-1.

فيما ينتظر اتحاد جدة الذي يضم الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي الفائز من مواجهة الهلال ضد الفتح يف نصف النهائي الآخر.

وصف المباراة

سجل سامي النجعي الهدف الأول لفريق النصر مع مرور ثواني معدودة من بداية اللقاء وتحديدًا في الثانية التاسعة مستغلا كرة خلف الدفاع ليحولها بمهارة رائعة لداخل الشباك.

ونجح ألفارو جونزاليس مدافع النصر في منع نادي أبها من تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة خاطئة من عبدالإله العمري ينجح صالح العمري في الوصول للكرة ويسدد في اتجاه المرمى خلال خروج نواف العقيدي من مرماه لينجح جونزاليس في إبعاد الكرة من على خط ببراعة شديدة يف الدقيقة الثانية.

وسجل النصر الهدف الثاني عن طريق عبدالله الخيبري بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر عن طريق كونان يقابلها الخيبري من داخل منطقة الجزاء بيسراه قوية أرضية في الشباك في الدقيقة 21.

وسدد كريستيانو رونالدو كرة أرضية قوية تمر بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى في فرصة خطيرة لنادي النصر.، قبل أن يحصل النجم البرتغالي على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على حكم المباراة.

وحاول أبها تقليص النتيجة وتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول لكن لاعبو النصر نجحوا في الحفاظ على التقدم بثنائية.

وسجل نادي النصر الهدف الثالث عن طريق محمد مران بعد عرضية من الجانب الأيمن فشل حارس مرمى أبها في إبعادها لتسقط الكرة أمام مهاجم النصر الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 49.

وكاد أبها يسجل تقليص الفارق بعد تسديدة خطيرة من نواف الصعدي تمر بجوار مرمى النصر بقليل.

ونجح أبها في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبدالفتاح آدم بعد تسديدة أرضية قوية من سعد السلولي يتصدى لها نواف العقيدي لتصل الكرة إلى آدم وحيدًا يضعها في الشباك في الدقيقة 69.

وأجرى مدرب النصر رودي جارسيا مدرب النصر تبديلًا في الدقيقة 87 بخروج البرتغالي كريستيانو رونالدو ودخول أندرسون تاليسكا.

النصر السعودي كريستيانو رونالدو
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