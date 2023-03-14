استشاري التغذية يكشف تفاصيل برنامج الأهلي الغذائي الخاص في الكاميرون

أوضح إيهاب علي، استشاري التغذية في الأهلي تفاصيل برنامج الفريق الغذائي الخاص ليتناسب مع نقص الأوكسجين في الكاميرون خلال فترة وجود بعثة الأهلي بمدينة جاروا.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدا الأربعاء متجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بمدينة جاروا.

وقال استشاري التغذية للموقع الرسمي: "نقص الأوكسجين في الكاميرون سيتم تعويضه بالمحاليل الملحية وأغذية مضادة للأكسدة والتي تحتوي على النترات وفيتامين سي التي تساعد على سرعة امتصاص الدم للأوكسجين، مع مراعاة وقت المباراة".

وأضاف "خلال التدريبات والتي سيتم خلالها عمل وقفة كل 12 دقيقة لتعويض الجسم بالماء وبالمحاليل الملحية".

وأشار إلى اصطحاب بعض الأغذية الضرورية من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون؛ لضمان التغذية السليمة خلال تواجد البعثة بمدينة جاروا.

وشدد "سيتم تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص لفترة الإقامة في جنوب إفريقيا والذي اشتمل على الفيتامينات والمعادن والأملاح، مع تناول بعض المعادن مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم لتعويض فقدها نتيجة درجة الحرارة العالية ونقص الأوكسجين".

وأقيم المران على ملعب جامعة بريتوريا بـ جنوب إفريقيا، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من: صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.