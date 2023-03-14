مران الأهلي - عودة عبد المنعم.. وأبو عبلة يواصل الإجراءات الطبية الاحترازية

استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم ضمن البرنامج الخاص بالاستعداد لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في المران الجماعي بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

وأقيم المران على ملعب جامعة بريتوريا بـ جنوب إفريقيا، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

وانتظم عبد المنعم في التدريبات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة وخضع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني.

كما خضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه؛ استعدادا لمباراة القطن، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية لمدة 30 دقيقة داخل صالة "الجيم" بالمجمع الرياضي بجامعة بريتوريا.

وأجرت بعثة الفريق مسحة طبية صباح اليوم داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل السفر غدا إلى الكاميرون.

وواصل الجهاز الطبي تفعيل الإجراءات الاحترازية قبل السفر إلى الكاميرون، حيث حصل كافة أفراد البعثة على الجرعات الخاصة بالملاريا صباح اليوم والتي تستمر حتى عودة البعثة إلى القاهرة.

وشدد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي أن الإجراءات الطبية الاحترازية، الهدف منها منع أي عدوى لأي فرد من البعثة خلال فترة تواجدها بالكاميرون، وأن تفعيل الجزء الطبي الخاص برحلة الكاميرون بدأ من القاهرة قبل وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا من خلال الحصول على التطعيمات الخاصة بالسفر.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدا متجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بمدينة جاروا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من: صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.