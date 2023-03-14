كرة نسائية - منتخب مصر يفتتح بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما بالفوز على تونس بثلاثية
الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 16:47
كتب : FilGoal
افتتح منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بطولة شمال إفريقيا بالفوز على تونس.
وفاز منتخب مصر على تونس صاحبة الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدمت نادية رمضان بالهدف الأول لمنتخب مصر في الشوط الأول من ركلة جزاء.
وأضافت حلا مصطفى الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني قبل أن تختتم ليلى زاهر ثلاثية منتخب مصر.
وقلص منتخب تونس النتيجة بهدفه الوحيد قبل نهاية المباراة.
ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة ضد الجزائر يوم 16 مارس المقبل.
ويختتم منتخب مصر مبارياته بمواجهة المغرب يوم 18 مارس.
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