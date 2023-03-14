انتهت في كأس خادم الحرمين – النصر (3) (1) أبها.. رونالدو إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبدأ كريستيانو رونالدو أساسيا في تشكيل العالمي، بينما عاد أندرسون تاليسكا بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب البرازيلي لويز جوستافو عن قائمة النصر ويعوضه عبد الله الخيبري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق87 خروج كريستيانو رونالدو ودخول أندرسون تاليسكا

ق77 تسديدة قوية من ماجد قشيش لاعب النصر تمر بجوار القائم بقليل

ق69 عبد الفتاح آدم يسجل هدف تقليص الفارق بعد متابعة للكرة المرتدة من العقيدي

ق65 نواف العقيدي ينقذ فرصة تقليص الفارق لنادي أبها

ق53 تسديدة خطيرة من نواف الصعدي تمر بجوار مرمى النصر بقليل

ق49 محمد مران يسجل الهدف الثالث لنادي النصر بعد عرضية من الجانب الأيمن يفشل حارس مرمى أبها في إبعادها

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 كريستيانو رونالدو يحصل على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على حكم المباراة

ق41 الكرة تصل إلى كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى.

ق21 عبد الله الخيبري يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كونان يقابلها الخيبري من داخل منطقة الجزاء بيسراه قوية أرضية في الشباك

ق16 خطأ من ادريس صديقي لاعب أبها على عبد المجيد الصليهم.

ق 2: ألفارو جونزاليس يشتت من على خط المرمى ويمنع التعادل لصالح أبها

ق 1: جوووووووووول أوووووووووول سامي النجعي يسجل بعد أول 10 ثواني

بداية اللقاء