مؤتمر روديجير: سانتياجو برنابيو كان صعبا علي في العام الماضي.. والانتقادات طبيعية

يرى أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد أن اللعب في السانتياجو برنابيو العام الماضي برفقة تشيلسي كان صعبا جدا عليه.

وكان تشيلسي قد أقصي من ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5-4 بعد الفوز في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة عاد فيها ريال مدريد خلال الدقائق الأخيرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال روديجير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "العام الماضي كان الأمر صعبا بالنسبة لي لألعب على سانتياجو برنابيو بسبب النتيجة وتعافي ريال مدريد هو شيء لم أختبر مثله في حياتي الآن أنا أسعد لوجودي هنا".

وواصل "خوض مباريات مثل تلك يعد مختلفا يوجد هنا لاعبين مبهرين في المباريات الكبيرة مثل بنزيمة ومودريتش وكروس ومن الشرف لي أن أتواجد معهم وأتعلم منهم".

وتابع "بكل صراحة عندما تعرف تاريخ ريال مدريد يكون اللعب في صفوفه ليس سهلا لأن العديد من اللاعبين الكبار لعبوا بقميصه ولكنك تتعلم وتنموا ويوجد الكثير من الضغوطات ولكنك تعيش معها كل يوم وهذا يجعل الأمر أسهل".

وشدد "أعتقد أن فينيسيوس يجب ان يركز على طريقة لعبه ولكن الأمر صعب عندما يتم ركلك ويستفزونك كثيرا هو يمر بلحظة تعلم ويجب أن يعامله الحكام بنفس الطريقة كاللاعبين الآخرين".

وأكمل "يجب أن نبدأ المباراة بطريقة أفضل من الذهاب وأن نجد التوازن بين الدفاع والهجوم لأننا رأينا بالفعل ما حدث في أول 15 دقيقة ولا يجب أن ننام ولن نذهب فقط للدفاع ولكن يجب أن نجعل مشجعينا سعداء".

وتحدث روديجير عن أكثر شيء فاجئه في ريال مدريد قائلا: "الكثير من الأشياء الجديدة، في المؤتمر الصحفي الأول لم أرى الكثير من الناس يسألونني وهذا أمر مختلف عن الفرق الكبيرة الأخرى التي لعبت لها وأيضا رؤية غرفة البطولات الكبيرة وفلورينتينو بيريز، النادي ضخم ولكن الناس يتحلون بالتواضع".

وأضاف "مدربي السابق قال إننا لم نتمكن من فعل أي شيء ضد ريال مدريد لأن الجميع يعرف جودة لاعبين مثل بنزيمة وفينيسيوس وحينها قال لي المدرب (أنت تلعب ضد ريال مدريد، إنه الفريق الأكبر".

وأردف "ليفربول فريق هجومي جيد وبعد تسجيلهم سبعة أهداف ضد مانشستر يونايتد يجب أن نفعل كل شيء لمحاولة إيقافهم".

وأتم "الانتقادات بسبب اتقابل الأهداف؟ عندما تستقبل الأهداف يجب أن يتم انتقادك هذه ليست مشكلة ويجب أن نتطور في ذلك الأمر ونحن في الطريق لتحقيق ذلك".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد.