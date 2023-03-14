بسبب الإساءة لـ توني.. حظر مشجع من دخول الملاعب لمدة 3 سنوات والسجن 4 أشهر

أصدرت المحكمة في مدينة نيوكاسل الإنجليزية قرارا بحظر مشجع عن دخول الملاعب لمدة 3 سنوات والسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب إرسال رسالة عنصرية لـ إيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا.

إيفان توني النادي : برينتفورد برينتفورد

وأرسل أنطونيو نيل البالغ 24 عاما رسالة عنصرية إلى توني عبر إنستجرام يوم 14 أكتوبر 2022 بحسب ما كشفه النادي الإنجليزي.

وحكمت المحكمة على نيل بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين لارتكابه جريمة عبر الإنترنت بالإضافة إلى أمر حظر عن ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يحدث لأول مرة بموجب الشرطة.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي أن قرار الحظر يشمل حضور المباريات في المملكة المتحدة والدوري الإنجليزي بجميع درجاته.

كما يمنعه أمر المنع من السفر إلى الخارج لمشاهدة المباريات الودية الدولية ومباريات التصفيات والبطولات.

وأوضح برينتفورد أنه يسر يرى قضية أنطونيو نيل تم حلها وأن شرطة نورثمبريا تابعت هذا الأمر حتى النهاية.

يذكر أنه تم توجيه 263 تهمة لإيفان توني بداعي خرق قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن توني اعترف وأقر بخرق القواعد في العديد من التهم الموجهة إليه لكنه أنكر وطعن في بعض الاتهامات الأخرى من أصل 262 تهمة تم توجيهها إليه.

وبحسب سكاي سبورتس، فإنه من المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر على الأقل.

ومن مصلحة برينتفورد أن يتم الإيقاف في أقرب وقت حتى لا يغيب اللاعب عن فترة كبيرة من الموسم المقبل.

ولكن سكاي كشفت أن الأمر قد يستغرق أسابيع من الاتحاد الإنجليزي لاستيعاب اعترافات توني وبالتالي فإن جلسة الاستماع ستكون على الأرجح في إبريل المقبل.

وسجل توني (26 عاما) 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه غاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.