مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب مباراة مفتوحة ضد ليفربول.. والرد على تصريحات هازارد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال المدريد على أن فريقه سيلعب مباراة مفتوحة ضد ليفربول.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "مواجهة ليفربول؟ رسالتنا بسيطة لا نريد الدخول في حسابات ويجب علينا أن نذهب للمباراة بأقصى قدر من الحماس لتحقيق الفوز".

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وتابع "لم نتحدث كثيرا عن خططتنا ضد ليفربول ،في الذهاب فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد ولن نخطط للعب مباراة مغلقة في الإياب بالمباراة مفتوحة وسنقدم أفضل كرة قدم هجومية بالنسبة لنا وهذا مفهوم بالنسبة للاعبين ويجب علينا أن ندافع ونجاهم بشكل جيد ولكن سنكفر أكثر في الهجوم".

وعن تصريحات هازارد قال: "علاقتنا ليست باردة أنا لا أتحدث كثيرا معه لكن الحديث هو مسألة شخصية فأنت تجد نفسك تتحدث مع شخص أكثر من الآخر وأهم شيء بالنسبة لي هو أنه يحترمني كما أقدره أنا ولست مضطرا لإخفاء حقيقة أن في مركزه يوجد لاعب يساهم كثيرا وهو فينيسيوس".

هازارد كان قد تحدث عن رغبته في اللعب والعودة ليكون مهما في خطط المدرب، كما شدد على أنه لا يتحدث مع أنشيلوتي على الرغم من علاقة الاحترام المتبادلة بين الطرفين.

وواصل "في المباراة الماضية كان فينيسيوس يلعب بشكل جيد وكان مركزا على المباراة لذلك كان يقدم أداء رائع".

وتحدث أنشيلوتي عن كامافينجا قائلا: "هو يلعب بشكل جيد، يرتكب بعض الأخطاء الذي يجب عليه تحسينها ثم يلعب مباراة رائعة يجعل الناس ينسون الأخطاء هو يتطور بشكل جيد واليوم هو غير قابل للمس وسيظل كذلك في المستقبل".

وعن إمكانية بقاء هازارد في الموسم المقبل قال: "في الموسم المقبل سيكون لدي اللاعبين الذين سيوفرهم النادي لي".

وعن إصابة بنزيمة قال: "لقد تعافى بنسبة 100% وهو في أفضل حال ومتحمس كثيرا للعب لأننا سنلعب في دوري الأبطال وهذا شيء هام بالنسبة للجميع".

وأضاف "مشكلة ديشامب وبنزيمة؟ هذه مسألة شخصية، ديشامب كان أحد اللاعبين الذين دربتهم وأحترمه كثيرا وفي إيطاليا يقولون لا تضع إصبعك بين زوجين ولكن لا أظن أن بنزيمة يهتم بالأمر أو يؤثر فيه".

وشدد "أعتقد أن فينيسوس على الطريق الصحيح ليكتب التاريخ في ريال مدريد في السنوات المقبلة مثل توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة وكاسيميرو، لقد كانوا مجموعة رائعة في دوري الأبطال".

وأتم "مواجهة تشيلسي في الموسم الماضي ستساعدنا على أن نخطط لمواجهة ليفربول بشكل مختلف وسنحاول ألا ندخل في الحسابات ونريد أن نكرر المباراة المفتوحة التي لعبناها في الذهاب".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب أنفيلد.

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
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